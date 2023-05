"Morirono nella notte" di Pagliaro, "Per-donare" di Vetrano: doppia presentazione al Mondadori bookstore

Il 7 agosto 1985 Nevill e June Bamber, la figlia adottiva Sheila e i suoi gemelli di 6 anni Nicholas e Daniel, furono trovati morti nella loro casa di campagna nell’Essex, uccisi a fucilate. Porte e finestre chiuse dall'interno, Sheila viene trovata con l’arma in mano e una Bibbia a fianco. La polizia è avvertita da Jeremy, l’altro figlio adottivo di Nevill e June, svegliato nella notte da una telefonata del padre. Sembra un caso semplice di omicidio-suicidio, ma qualche mese più tardi Jeremy, dopo indagini private condotte dai familiari in lotta per l'eredità, viene arrestato e condannato. Dopo quasi trent’anni di carcere si continua a dichiarare innocente, e forse lo è.

Ma allora, chi ha ucciso i Bamber? “Morirono nella notte. Il mistero della White House Farm” non è un semplice “true crime”, ma diventa una storia di morte e crimini violenti, amore e vendette, fanatismo religioso, corruzione e malattia mentale. Il fisico e scrittore Antonio Pagliaro - dopo la “Storia terribile delle bambine di Marsala” (Zolfo, 2020) sul caso del “mostro” siciliano - si trasferisce momentaneamente in terra inglese e riesuma un vecchio caso di metà anni ’80, dando vita ad un nuovo romanzo che brilla per tensione e dialoghi serrati, ma si pone anche domande sugli errori giudiziari. Intervistato dal giornalista Rai e scrittore Salvo Toscano, Antonio Pagliaro presenterà il suo nuovo volume mercoledì 24 maggio ore 18.30 al Mondadori Flaccovio Bookstore di via Roma 270. Ingresso libero.

Sono passati ventidue anni da quando Massimiliano Vitrano ha fatto l’ultimo viaggio: nonostante risenta ancora delle restrizioni dovute alla pandemia e capisca di essere avvolto da un senso di pigrizia, continua ad amare l’avventura e a voler esplorare il mondo. Intraprende così un percorso alla ricerca di cosa sia il perdono per liberarsi dal peso delle responsabilità che lo fanno sentire prigioniero di una torre d’avorio. Il suo libro “Per-donare” diventa così un invito alla scoperta di se stessi e del dono della vita, che solo attraverso la consapevolezza del cambiamento e la capacità di perdonare, può essere vissuta appieno. Massimiliano Vitrano presenterà “Per-Donare” e ne parlerà con la conduttrice Sara Priolo e con l'attore Tommaso Gioietta, giovedì 25 maggio alle 18 nel bookstore Mondadori Flaccovio in via Roma 270/272. Ingresso libero.