"Ukiyo-e: il periodo classico": all'Arci Tavola Tonda la presentazione del libro di Marco Milone

Presentazione del libro "Ukiyo-e: il periodo classico": appuntamento venerdì 25 febbraio presso Arci Tavola Tonda (Cantieri Culturali della Zisa).

Già autore di tre monografie sulla cultura giapponese classica, Marco Milone presenta il suo nuovo libro "Ukiyo-e: il periodo classico", edito da "L'erudita". L'ukiyo-e, o xilografia giapponese, è meglio conosciuta dal grande pubblico grazie all'iconica grande onda di Hokusai.

Nel suo libro "Ukiyo-e: il periodo classico" l'autore spiega come questa forma d'arte, da alcuni additata come una proto-forma di fumetto grazie a "Hokusai manga" nasca per esprimere l'individualità dell'artista quale forma di ribellione artistica innanzi al manierismo del secolo precedente, segnando l'inizio di una nuova era della pittura giapponese.

In questo mondo d’immagini, seppure di livello inferiore rispetto alla pittura, è possibile rilevare una gamma vastissima di declinazioni della linea e del colore che, non a caso, nella letteratura occidentale è stato alle volte considerato troppo artificioso e incline al puro decorativismo.

Furono queste immagini che, ancora oggi, ci appaiono così originali e così eleganti nella loro codificazione calligrafica ad affascinare artisti occidentali, quali Van Gogh, Monet, Manet, Degas, Renoir, Pissarro e Klimt.