Feltrinelli, Francesco Puccio presenta il suo ultimo romanzo "Il posto degli assenti"

Un’isola greca e un intreccio di storie con al centro un autore di gialli. Il posto degli assenti occupato da qualcun altro. Il romanzo di Francesco Puccio viene presentato alla Feltrinelli di Palermo giovedì 29 luglio alle 18.30: dialogano con l’autore i giornalisti Gioia Sgarlata e Camillo Scaduto.

Cosa accadrebbe se il posto che è sempre stato il nostro, accanto a una persona che abbiamo amato, finisse con l’essere occupato da qualcun altro? Questo interrogativo è centrale nel romanzo "Il posto degli assenti" di Francesco Puccio (collana "Il portico"), pubblicato da Marlin editore, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano, e disponibile nelle librerie e negli store on line.

Giovedì 29 luglio, alle 18.30, i giornalisti Gioia Sgarlata e Camillo Scaduto dialogano con l'autore a "La Feltrinelli Libri e Musica" di Palermo, in via Cavour 133 (con l’aria condizionata), nel rispetto delle norme sul distanziamento e in sicurezza. Il libro ha appena ottenuto il II posto al Premio Costadamalfilibri 2021, XV edizione di ...incostieraamalfitana.it, sezione Narrativa/saggistica.

Significativo il commento dello scrittore Diego De Silva, che firma la quarta di copertina: «Non prendete il titolo alla lettera, ampliatelo. Questo è un libro sull'assenza, che aleggia su ogni pagina come una nebbia che si dirada progressivamente, scomparendo sul finale, al tempo di una scrittura che ha la delicatezza che si riserva alle cose fragili. Ed è lì, in quel posto disabitato eppure pieno di presenze, che a un tratto ci sembra di veder passare qualcuno che abbiamo perso, che per un attimo ci concede un segno di sé».



