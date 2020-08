A Terrasini si presenta il romanzo "Oggetti in terapia" di Giovanna Fileccia

Sabato 8 agosto 2020 alle ore 18:45 sarà presentato il romanzo "Oggetti in terapia" di Giovanna Fileccia. Il romanzo è edito da Scatole Parlanti, ( 2019) ed è inserito nella collana Voci. La presentazione si svolgerà presso Torre Alba, Lungomare Peppino Impastato, Terrasini in provincia di Palermo. Ne parleranno con l’autrice: il giornalista Piero Pirillo, la professoressa Graziella Catalano. Alessia Di Ranno leggerà brevi brani dal libro.

La presentazione, che si svolgerà secondo le normative Covid19, è inserita nell’ambito delle manifestazioni culturali ed eventi dell’estate terrasinese, inoltre è promossa dall’Associazione Simposium Salotto Letterario. Nel mondo odierno ci sono uomini e oggetti che sono l’uno lo specchio dell’altro. Chi possiede chi? In un incedere fluido e frizzante il romanzo si arricchisce di dialoghi, azioni e colpi di scena. Oggetti in terapia” è un romanzo che affronta tematiche adatte ai lettori di ogni età.

Cenni biografici

Giovanna Fileccia scrittrice e poeta, ma anche drammaturga e favolista. Creativa, è un’artista poliedrica, artefice di una nuova forma d’arte, a cui ha dato il nome "Poesia sculturata". Dal 2013 allestisce mostre personali. Il suo percorso artistico inizia nel 2009 dopo una serie di studi e approfondimenti filosofici e letterari. Edizioni Simposium ha pubblicato i libri "Sillabe nel Vento" (2012), "La Giostra dorata del Ragno che tesse" (2015) "Marhanima, testo poetico e opere tridimensionali di Poesia Sculturata" (2017), “Seta sul petto, per Alessandro che Di Mercurio aveva la forza l’empatia”. Scatole Parlanti ha pubblicato il romanzo “Oggetti in terapia” , nella collana Voci (2019). In periodo di quarantena ha ideato la rubrica #Tiraccontounlibro a cura di Giovanna Fileccia.

