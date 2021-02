Mondadori Point, Fabio Ceraulo presenta il suo ultimo romanzo "El Diablo"

Venerdì 26 febbraio, alle 17.00, Fabio Ceraulo presenta il suo ultimo romanzo "El Diablo" (Le Mezzelane Editrice) al Mondadori Point di via M. Stabile, 233.

L'incontro andrà in video diretta sulla pagina facebook, sul sito e sul canale You Tube della libreria. A seguire ci sarà il firma copie.

Il thriller storico scritto da Ceraulo riporta alla luce, in tempi recenti, due famose leggende siciliane: il delitto della baronessa di Carini e il mistero della setta dei Beati Paoli. Il ritrovamento di un antico manoscritto e un inspiegabile delitto saranno i due fili conduttori di una duplice indagine, quella della studentessa Silvia Romano, l'altra di un ispettore di polizia. Nello sfondo, gli eredi di una sinistra confraternita del '500 che hanno interesse a mettere le mani sull'antico documento.