"La valigia gialla", presentazione del racconto di Antonino Schiera

“La valigia gialla” racconto autobiografico di Antonino Schiera edito da Libero Marzetto, giugno 2021. L'autore dialogherà con il poeta e scrittore Biagio Balistreri. L'evento si inserisce nell'iniziativa culturale Librovunque, progetto cofinanziato dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali e realizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con la rete degli aderenti al Patto per la Lettura. La curatrice dell'evento è la professoressa Anna Maria Balistreri.

Il libro

Anni Novanta: un uomo, insieme alla sua inseparabile valigia gialla, ci narra uno spaccato della sua esistenza tra Germania, Olanda e Italia. Una vita caratterizzata dal lavoro, dalle delusioni personali, dalla nostalgia. Questo è un omaggio a tutti gli immigrati costretti a lasciare la propria terra, ma anche a quelle persone che per una delusione d’amore soffrono e perdono la voglia di vivere calpestando la propria autostima. Persone, queste ultime, che intraprendono un percorso di autogenerazione e guarigione attraverso il viaggio, fisico o mentale. Questa storia nasce da Ao longe o mar, brano del 1994 registrato dai Madredeus.

Gallery



