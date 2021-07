Église, presentazione della pubblicazione "Eteronimo #2" di Giuliana Barbano

Sabato 3 luglio, alle ore 19, Église è lieta di presentare la pubblicazione dedicata all’opera/ambiente eteronimo #2 di Giuliana Barbano, realizzata per Église, a cura di Cristina Costanzo, in partnership con Kad - Kalsa Art District e media partner Balloon Project. La presentazione si terrà nel giardino del Lab di Église, l’ingresso è in vicolo San Gabriele.

Così ne scrive la curatrice Cristina Costanzo: "eteronimo #2 è un intervento site-specific ideato da Giuliana Barbano per l’ex Chiesa di Gesù e Maria dei Credenzieri, sede di Église. Nel progetto è stata infatti determinante la scelta di questa chiesa del XVII secolo, ubicata nel quartiere della Kalsa a Palermo e fortemente caratterizzata. Nel 1943 la piccola chiesa barocca a navata unica viene danneggiata dai bombardamenti delle forze alleate e successivamente viene privata degli arredi e delle decorazioni, a eccezione dell’arco e degli interventi della parete nord-occidentale. Fra le decorazioni sopravvissute spicca il putto, oggi logo di Église, associazione culturale che si distingue in ambito internazionale per la promozione di progetti fotografici di alto profilo.

L’intervento di Giuliana Barbano, che non è circoscrivibile esclusivamente all’idea di mostra, è dunque un’opera/ambiente strettamente connessa a Église, intesa sia come sede di stratificazioni strutturali (e concettuali) sia come realtà votata alla fotografia e alla ricerca. eteronimo #2 è infatti un progetto immersivo e fortemente empatico in cui convergono le riflessioni maturate dall’autrice sull’idea della riscrittura e sul tema dell’eteronimia, che in questo luogo trovano sede ideale. Lo sguardo dell’artista agisce come riscrittura del sito e funge da ulteriore stratificazione conferendo all’architettura stessa un significato diverso da sé e rendendola un’entità aperta e mutevole, cui assegnare sempre nuove identità".

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...