La Strage di Capaci spiegata ai bambini: a Palermo il libro di Geronimo Stilton sulla legalità

In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della loro scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il topogiornalista Geronimo Stilton sarà a Palermo per parlare di legalità in un doppio appuntamento.

Alle ore 10 del 24 maggio il direttore dell'Eco del Roditore incontrerà gli alunni e le alunne dell'Ics Rita Borsellino di Via Magione per presentare Il piccolo libro della legalità (edito da Piemme) in un evento organizzato da Edizioni Piemme in collaborazione con la Polizia di Stato, la Questura di Palermo, Atlantyca Entertainment e la Libreria Dudi e che vedrà la partecipazione e la testimonianza anche di Tina Montinaro (moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro), Adriana Terzo (portavoce della Questura di Palermo) ed Elisabetta Dami (mamma di Geronimo Stilton).

Il libro, che vanta anche una lettera ai giovani lettori scritta da Manfredi Borsellino, è un racconto che mette in scena l’importanza di una cittadinanza attiva ed è un esplicito invito a parlare di legalità e, soprattutto, a difenderla, attraverso il rispetto quotidiano delle regole e degli altri e la condivisione di valori, prendendo ispirazione dalle gesta di uomini grandi, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tante altre persone che hanno dedicato la vita alla difesa di importanti valori. Ecco perché la presenza e la testimonianza di Tina Montinaro e dei rappresentati della Polizia di Stato e il luogo simbolico in cui l’evento si svolge, la scuola “Rita Borsellino”, permetterà di dare maggiore risalto al messaggio di cui il libro si fa portatore.

Il libro, inoltre, è legato all’operazione valoriale Destinazione Legalità che propone anche una serie di attività extra e di kit didattici dedicati a famiglie, scuole e librai, con la possibilità di vincere libri per la propria scuola. Al termine dell'evento, Il piccolo libro della legalità verrà distribuito in omaggio agli alunni e alle alunne partecipanti e seguirà firmacopie di Geronimo Stilton.

Ma le sorprese non finiscono qui: nella stessa giornata, alle ore 16.00, Geronimo Stilton in pelliccia e baffi sarà ospite della Biblioteca Giufà dello Zen 2 di Palermo per portare il suo messaggio di legalità ai bambini e alle bambine del quartiere. Questo evento è organizzato da Edizioni Piemme in collaborazione con Libreria Dudi, l'associazione Laboratorio Zen Insieme e Atlantyca Entertainment.

La biblioteca di quartiere Giufà è un luogo del territorio, dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle mamme, oltreché alle scuole. Un luogo accessibile che vuole sempre più rappresentare un presidio di cultura e socialità allo Zen, uno spazio dove conoscere, confrontarsi e leggere. È infatti solo attraverso un’azione sempre più diretta alla creazione di luoghi di sperimentazione e scambio che è possibile realmente contribuire allo sviluppo di una comunità educante.