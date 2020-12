"Lo spazio di un mattino", Dario Piombino-Mascali presenta online il suo ultimo libro

Nel centenario della morte di Rosalia Lombardo, la bambina imbalsamata dei Cappuccini, l'antropologo Dario Piombino-Mascali prende le mosse dalla storia e dalle indagini sulla Bella Addormentata di Palermo per compiere un viaggio attraverso l'infanzia e le sue declinazioni. Un'infanzia ancora troppo spesso negata, in cui lo studio scientifico e i diversi contesti culturali diventano un ponte per una riflessione più ampia sul diritto a essere bambini, in ogni epoca storica e in ogni luogo geografico. E nel centenario della morte di Rosalia, lo studioso pubblica per la Dario Flaccovio Editore il nuovo libro, Lo spazio di un mattino, novità di dicembre.

La prima presentazione del volume, in diretta streaming, è prevista per giovedì 10 dicembre alle 18.30 sulla pagina Facebook della casa editrice Dario Flaccovio. Un primo approccio virtuale, in attesa di un incontro in presenza quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, in cui affiancheranno l'autore Alessia Franco (giornalista), Alessandra De Matteis (avvocato) e Selima Giuliano (etnoantropologa).

Grazie alla sinergia con alcune librerie a sostegno della cultura, in occasione della diretta interverranno anche i librai che inviteranno il pubblico ad andare a trovarli in libreria per scoprire il libro con i propri lettori. Nello specifico saranno presenti online la Libreria Zacco e Spazio Cultura Libreria Macaione.