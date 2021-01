Spazio Cultura Libreria Macaione, Bruno Di Maio presenta online il libro "Sole sulla Vistola"

Venerdì 22 gennaio dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45, diretta nei canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione con lo scrittore Bruno Di Maio, autore del libro Sole sulla Vistola pubblicato da Diogene Multimedia nella collana editoriale Logos in Fabula già disponibile in libreria. A dialogare con Bruno Di Maio, in collegamento, saranno: il Professore Giorgio Cavadi, Marzia Snaiderbaur, il Console onorario della Polonia Davide Farina e il libraio Nicola Macaione. Sarà possibile postare un proprio pensiero o formulare domande durante la diretta.

La Vistola scorreva maestosamente nel luminoso tramonto di quell'autunno del 1924..." Cracovia: il fascino della piccola città regale, la singolare fisionomia di Kazimierz, ai piedi del Wawel, separato e unito alla città da un ramo della Vistola, ora interrato, e da alterne vicende storiche, ma soprattutto sede di una civile convivenza tra Ebrei e Cristiani, comunità raccolte intorno ai propri simboli religiosi ma non in conflitto fra loro, anzi, in qualche circostanza, unite da intenti patriottici. Da qui l'idea di ambientare a Kazimierz, negli anni tra le due guerre mondiali, una storia familiare interreligiosa, partecipe della vita del quartiere e della città tutta.

Bruno Di Maio, Ingegnere, Ordinario di Elettronica nell’Università di Palermo fino al 2004, attivo nelle organizzazioni scientifico-didattiche europee di formazione degli Ingegneri, è stato Senatore della Repubblica nella XII legislatura. Socio nazionale dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, svolge da più di un trentennio attività nel campo dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, nell’ambito dell’associazione interconfessionale Sae. Ha già pubblicato: L’Ecumenismo fa bene al cuore (Trapani 2014). Con Diogene Multimedia ha pubblicato tre opere di narrativa: Una lunga vita breve (2016), Domani non è festa (2018), Visite brevi (2019).