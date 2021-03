"Non sono mai stata via", la vita in esilio di María Zambrano secondo Nadia Terranova

L’Instituto Cervantes di Palermo, giovedì 18 marzo alle ore 17.30, ospita virtualmente la scrittrice Nadia Terranova in una conferenza online, gratuita e in lingua italiana, per presentare il nuovo libro, edito dalla casa editrice palermitana RueBallu, dal titolo “Non sono mai stata via. Vita in esilio di María Zambrano”. Introduce e modera l'ispanista Luca Cerullo.

Una filosofia del XIX secolo, Maria Zambrano, prima donna a ricevere il Premio Cervantes, raccontata da una scrittrice siciliana contemporanea, finalista nel prestigioso Premio Strega 2019. Nadia Terranova offre in questo libro, arricchito dalle magnifiche illustrazioni di Pia Valentinis, la storia e il pensiero di Maria Zambrano.

Attraverso le vicende di questa bambina spagnola, figlia di due maestri, che non potrà tornare in Spagna per cinquant’anni, NadiaTerranova riesce a restituire, ai ragazzi e ai lettori in generale, l’emozione e la grandezza di una straordinaria donna e filosofa che realizza una sintesi perfetta tra ragione e cuore, tra poesia e filosofia. La protagonista del libro attraversa il franchismo, l’esilio, la guerra, il nazismo. Il libro entra in contatto con il misticismo e racconta proprio l’esistenza di Maria Zambrano a partire dall’interiorità e dall’invisibilità.

Per partecipare all'evento gratuito è necessario ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es entro e non oltre le ore 12 del 18 marzo 2021.