Palermo tra mafia, pedopornografia e omertà: Angelo Vecchio presenta online il suo libro

Lunedì 15 febbraio dalle ore 18:00 sino alle ore 19:45, in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione, incontro con Angelo Vecchio, autore del libro I deviati, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana editoriale Spazio Narrativa.

In una Palermo odierna, con le sue bellezze, ma anche con tutte le sue contraddizioni, e con l’inquinamento sociale prodotto dalla mafia, che trova nella omertosa mentalità diffusa il brodo di coltura per la sua sopravvivenza, un anziano giornalista di cronaca, ormai in pensione, ma ancora attivo grazie anche ai collegamenti sempre coltivati con ambienti giornalistici ed esponenti delle forze dell’ordine, si imbatte in una rete di pedopornografa informatica.

A dialogare con l'autore, in collegamento, saranno il giornalista Angelo Augusto, il direttore della collana editoriale Biagio Balistreri e l'editore Nicola Macaione. Durante la diretta, sarà possibile postare un proprio pensiero o formulare domande durante la diretta.

Angelo Vecchio è un giornalista professionista. Negli anni Settanta del secolo scorso inizia l’attività di cronista. Nello stesso tempo continua a studiare e si laurea in Scienze Politiche all’Università di Palermo. Lavora per quotidiani siciliani, nazionali e agenzie di stampa. È autore di saggi, romanzi, racconti e opere teatrali.