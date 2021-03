Amata Sophia, meditazione sui dialoghi di Platone: la presentazione del libro è online

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, organizzata da BCsicilia in collaborazione con l’Associazione Paidea, si terrà venerdì 26 marzo 2021 alle ore 21,30 la presentazione del volume curato da Giuseppe Muscato e dal Gruppo Episteme “Amata Sophia. Meditazione sui dialoghi conoscitivi di Platone alla luce della filosofia realizzativa”.

Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e la presentazione di Elisa Chimento, Presidente BCsicilia di Alia, è previsto l’intervento della docente Piera Vallone. Sarà presente il Curatore del libro.L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet.

Il libro è un inno alla conoscenza che presenta vari livelli, secondo l’insegnamento platonico. C’è la conoscenza mentale, quella intuitiva e la conoscenza di identità. Per spostarsi da un livello all’altro occorre amare la Sapienza, attivare l’intelligenza e ardire con coraggio. La filosofia è “rasserenante” perché porta la consapevolezza nelle “zone” più profonde dell’Essere, dove non ci sono più le onde fluttuanti della molteplicità, ma dove regna la pax profunda dell’Unità, che è Compiutezza, Certezza, Beatitudine. “Le grazie toccano a coloro che hanno acquisito quel bagaglio di conoscenza relativo alla scienza rasserenante che è la Filosofia”.

Giuseppe Muscato, presidente dell’associazione Paideia di Palermo da anni è impegnato nello studio degli scritti di Platone visti da una prospettiva realizzativa. Se i principi di Verità, Amore, Bellezza, Giustizia non si incarnano e non diventano vita vissuta, sono solo flatus vocis. Gli scritti di Platone, come dice il prof. Giovanni Reale, sono un grande libro di meditazione, una Bibbia spirituale laica amata e letta in ogni tempo. Il gruppo Paideia in trentanni di attività ha studiato i dialoghi platonici con l’intento di viverne il contenuto. Di la dal conseguimento, il solo tentativo è già bello e impegnarsi in tal senso è stato ed è un grande privilegio e una grande gioia.