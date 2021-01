"L'eco della fuga": sui social della libreria Macaione la presentazione del libro di Martino Lo Cascio

Venerdì 29 gennaio dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45, diretta nei canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione con lo scrittore Martino Lo Cascio, autore del libro L'eco della fuga, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana editoriale Spazio Narrativa già disponibile nelle librerie e scaricabile in formato eBook.

Un romanzo in cui è protagonista Adele, una donna che svolge con grande dedizione il suo impegno di Ministro Straordinario" al servizio di infermi e moribondi. Martino Lo Cascio è autore e regista di documentari e opere teatrali ricevendo diversi riconoscimenti. Esercita la professione di psicologo, formatore e psicoterapeuta. Da segnalare l'immagine della copertina realizzata dall'artista Igor Scalisi Pamminteri che ringraziamo.

L'indomani, sabato 30 gennaio, dalle ore 17:30 sino alle 19:30 l'autore sarà presente in libreria per un firma copie con ingresso contingentato secondo le disposizioni anti-Covid. A dialogare con Martino Lo Cascio, in collegamento, saranno: il poeta, scrittore e critico letterario Roberto Rossi Precerutti che ha scritto la postfazione al libro, il direttore della collana editoriale Biagio Balistreri e l'editore Nicola Macaione.

Sarà possibile postare un proprio pensiero o formulare domande durante la diretta.