"Ogni guerra è nebbia", presentazione del libro di Nicolò D'Alessandro al Centro Celeste

Inaugurazione della nuova sede di Medinova presso il Centro Celeste, in piazza Giuseppe Verdi, 31. La Medinova che guarda al Mediterraneo come territorio su cui agire per realizzare il "Progetto Cultura per andare oltre" considera strategica la presenza a Palermo che -non a caso- è uno dei principali luoghi di Cultura internazionale. In occasione dell'inaugurazione verrà presentato il libro “0gni guerra è nebbia” di Nicolò D'Alessandro. Introdurranno la manifestazione l’editore Antonio Liotta e Gaetano Rappo psicopedagogista e titolare del Centro Celeste. Appuntamento il 21 gennaio alle 17,30 da Centro Celeste. Interverranno Giuseppe Lo Bianco, scrittore e giornalista e Gianfranco Perriera, scrittore e regista. Saranno presenti Emanuela Davì e l’autore.