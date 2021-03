Golf Club Parco Airoldi, Angela Camuso presenta il libro "La vita che ci state rubando"

Sabato 20 marzo alle ore 11 presso il Golf Club Palermo Parco Airoldi sarà presentato il libro della scrittrice e giornalista d’inchiesta Angela Camuso, inviata di Fuori dal Coro: “La vita che ci state rubando” edizioni Castelvecchi. La presentazione sarà aperta dal Presidente del Club Luciano Basile. Interverranno il dottor Oliviero (pneumologo e psichiatra), la dottoressa Billeci (medico psicoterapeuta), l’avvocato Cinquemani e il professor Felice Trupiano promotore dell'iniziativa.

Il libro, un pamplhet di grande forza narrativa, analizza in maniera critica e documentata i numeri della pandemia, le inadempienze delle autorità sanitarie e il ruolo dei mass media rispetto alla gestione e rappresentazione dell’emergenza ospedaliera causata dalla diffusione del virus. In appendice documenti e un dossier di testimonianze che mette in luce il clamoroso scandalo delle mancate cure ai malati di Covid, causa di innumerevoli morti evitabili: una realtà medica, quest’ultima, che proprio grazie al lavoro di inchiesta della giornalista Camuso sta cambiando il sistema di gestione sanitaria dei malati in Italia. E’ solo di qualche giorno fa l’annullamento da parte dei giudici dei protocolli ministeriali che prescrivevano ai malati Covid a casa “Tachipirina e vigile attesa” in attesa del loro aggravamento, quando invece ormai è’ stato dimostrato dalla pratica clinica (centinaia di medici e decine di migliaia di guariti) che anche per il Covid vale lo stesso principio che vale per tutte le infezioni ovvero prima si curano i malati con farmaci e più facilmente si evitano conseguenze tragiche. E i farmaci sono quelli che già sono presenti nel prontuario e che vengono usati dai medici da decenni. Non sono cioè farmaci miracolosi né alternativi, ma funzionano se somministrati nei tempi e nei modi giusti da medici che agiscono in scienza e coscienza.