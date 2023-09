"La vita è un alfabeto", Maurizio Piscopo presenta il suo libro alla Stanza di carta

Sabato 23 settembre alle ore 17 presso la Libreria La Stanza di Carta, sarà presentato il libro La vita è un alfabeto Navarra Editore alla presenza di un pubblico di bambini, la parte più bella dell’universo.

La Stanza di Carta Campanile di San Giuseppe dei Teatini via Giuseppe D’Alessi 1, è una libreria unica al mondo, uno scrigno di libri introvabili, un gioiello incastonato nel cuore antico della città. La presentazione sarà l’occasione per parlare degli ambienti che mancano nelle grandi città, agli spazi-gioco per i bambini si preferiscono i parcheggi per le automobili.

Le grandi città hanno dimenticato i più piccoli? Esistono ancora paesi a misura di bambino, dove i piccoli possono giocare senza pericoli, per le strade come si faceva una volta? La giornalista Rosa Di Stefano dialogherà con Piero Onorato, Vito Lo Scrudato, Giusi Chinnici, Tiziana viola-Massa, Angelo Pitrone. Alla presentazione interverranno Vincenzo D’Amico e Lino D’Andrea in rappresentanza del Movimento Educativo di Palermo.

Intermezzi musicali di Maurizio Piscopo con la sua inseparabile fisarmonica e Salvatore Maria Sclafani al mandolino. Dopo la presentazione i bambini parteciperanno a un breve tour da Piazza Pretoria raggiungeranno la Cattedrale. Una festa per i bambini della città, un appuntamento da non perdere.