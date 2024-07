“Aura. Vento di fuoco”: la professoressa di TikTok Valentina Ghetti presenta il suo libro

Nel tempo libero consiglia libri, soprattutto ai giovanissimi, su TikTok. Ora la prof. Valentina Ghetti, insegnante in Val Camonica con centinaia di migliaia di follower ha scritto un suo libro e lunedì 8 luglio, alle 18, lo presenterà al Bookstore Mondadori Flaccovio al San Lorenzo Mercato. S'intitola “Aura. Vento di fuoco”, ed è la storia di una ragazza ostinata come la pietra, viva come il fuoco e ribelle come il vento.

Il passato di Giulia è una somma di scelte sbagliate. È la storia di un ritorno a casa, di un destino apparentemente segnato contro cui battersi, del bisogno di scappare per ritrovarsi e dell'importanza di combattere con tutte le forze per ciò che si crede giusto. Accesso prioritario con pass numerato ottenuto acquistando il libro in un bookstore Mondadori Flaccovio.