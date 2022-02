Fabio Volo incontra i lettori, l'appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia

Due amici con i loro problemi su una vecchia Fiat 850 Spider, dalla Puglia a Milano. Domenica 20 febbraio toccherà a Fabio Volo incontrare i lettori alle 15 al Real Teatro Santa Cecilia (ingresso gratuito su prenotazione), e parlare del suo Una vita nuova intervistato da Eliana Chiavetta. Volo chiude così un mini tour siciliano anticipato dalle tappe alla Mondadori Bookstore di Modica (18 febbraio, alle 19) e alle Ciminiere di Catania (sala C3, 19 febbraio alle 18) per un'anteprima del #CataniaBookFestival2022.

Una vita nuova è invece l'ultimo libro di Fabio Volo che, con il suo enorme seguito, è oggi uno degli scrittori di maggior successo in Italia, con centinaia di migliaia di lettori che lo seguono anche in radio, riconoscendo nelle parole e nelle storie come parte di se stessi. Ed è stato così fin dal romanzo d'esordio, Esco a fare due passi, ormai dal lontano 2001, primo di una serie di straordinari record di vendite. Dopo un esordio quasi casuale come cantante, il decollo di Fabio Bonetti (in arte Fabio) non si è mai fermato. Oggi è attore richiesto, conduttore radiofonico e soprattutto scrittore puntualmente in vetta alle classifiche.

Uscito a novembre 2021, Una vita nuova segue ancora una volta il tema del viaggio. “La storia di questo libro era il soggetto per un film che non ho mai avuto il tempo di fare”, ha spiegato Fabio Volo. Due amici su una Fiat 850 rossa risalgono l'Italia, dalla Puglia a Milano, hanno una quarantina d'anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse hanno solamente bisogno di leggerezza. “Che non si deve confondere con la superficialità - avverte Volo - Leggerezza è anche un modo di non prendersi troppo sul serio, è gratitudine per la vita che ti appartiene”. La Spider era del padre di Paolo che l'aveva dovuta vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. I due parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono.