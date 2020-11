"Una ragazza degli anni '70", Mariceta Gandolfo presenta il suo libro alla Macaione

Venerdì 13 novembre dalle ore 18 sino alle ore 19.45, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie la scrittrice Mariceta Gandolfo per l'uscita del suo ultimo libro Una ragazza degli anni '70, novità editoriale pubblicata dalla Casa Editrice Kimerik.

Una raccolta di otto racconti in cui vengono narrati frammenti di vita quotidiana; schegge di memoria in cui si percepiscono le paure e le tensioni, la felicità e la passione dei protagonisti; storie che mettono in luce una terra di cui si possono sentire i profumi e i sapori, un’isola splendida ma ricca di profonde contraddizioni: la Sicilia.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45. A dialogare, in collegamento sui social, con Mariceta Gandolfo saranno: Marzia Snaiderbaur e Lino Buscemi. Tutti i lettori che desidereranno incontrare l'autrice, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.