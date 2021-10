"L'ultimo lenzuolo bianco", a Villa Malfitano il libro dell'ex capitano dell'esercito afgano

Venerdì 22 ottobre alle ore 17 a Villa Malfitano avrà luogo la presentazione del libro “L’ultimo lenzuolo bianco”, alla presenza dell’autore Farhad Bitani.

L’incontro è organizzato dal Pool antiviolenza e per la legalità e dall’Inner Wheel Palermo Normanna, presieduti da Angela Mattarella Fundaro. Dialoga con l’autore Salvo Toscano giornalista di Rai Tre regione.

Farhad Bitani ex capitano dell’esercito afgano, è fondatore di Gaf Global Afhan Forum e vice presidente di Hands For Adoptions. Figlio di un generale dell’esercito afgano, ha vissuto la guerra prima sotto il regime dei mujaheddin e poi dei talebani. Ha compiuto i suoi studi in Italia, prima alla Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola di Applicazione di Torino, dopo essersi trasferito in Italia come rifugiato politico, ha deciso di dedicare la sua vita al dialogo interculturale e alla pace.

Sentiremo dalla sua testimonianza il racconto degli orrori perpetrati dal regime dei talebani, anche nei confronti delle donne che hanno perso il loro diritto allo studio, al lavoro, alla libertà. L’ingresso è libero, con presentazione del green pass.

