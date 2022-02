"L'ultima creatura", sui social la diretta della presentazione del libro di Erica Prontera

Sabato 19 febbraio dalle ore 17.30 ci sarà - per la prima volta - su Instagram di Spazio Cultura Edizioni la diretta della presentazione del libro di Erica Prontera L’Ultima Creatura. Regni distrutti, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni pubblicata nella collana editoriale Elpìs, un libro fantasy, young adult, ambientato in una corte reale; tra intrighi e segreti, dove i protagonisti Lenora e Jannik vi trascineranno in un mondo nuovo e inaspettato.

L’autrice dialogherà con Sabrina Caracciolo @sabrinanelpaesedellemeraviglie, bookstagrammer e blogger affermata, amante del fantasy e sostenitrice del genere, la direttrice della collana Elpìs Antonella Giacona e l'editore Nicola Macaione.

Erica Prontera, nata a Palermo il 20 dicembre del 1996. Comincia a mettere i suoi pensieri sul foglio fin dalla terza media, ma il vero romanzo che decide di proporre e proprio “L’ultima creatura - regni distrutti”. La sua passione per la scrittura e la lettura e poi sfociata nella creazione di un blog: “Libri e frasi Italia” e nell’apertura di un canale Instagram: @libriefrasi.italia.

Laureata alla magistrale in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni presso l’Universita Cattolica di Brescia. Ha lavorato all’interno della casa editrice Elpìs, di cui adesso Spazio Cultura ha acquisito i titoli creando la nuova collana editoriale, curando l’ufficio stampa e adesso collabora con Spazio Cultura Edizioni, come coordinatrice e responsabile social. Sta seguendo un Master in Booktelling: comunicare e vendere contenuti editoriali.