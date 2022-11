Casa Pappagallo arriva a Palermo: il "cuciniere curioso" presenta il suo libro di ricette

Non chiamatelo chef, lui è un cuciniere curioso. Perché alla base di questo nuovo libro di ricette di Luca Pappagallo, c’è un piccolissima, sottile, infinita voglia di sperimentare ancora e ancora. Non è uno chef, quindi, o almeno, non lo è nella maniera classica: Luca è uno che ama cucinare, sì, ma a modo suo. Ed è pronto a raccontarlo su e giù per l’Italia.

Il creatore di Cookaround sarà al Flaccovio Mondadori bookstore di San Lorenzo Mercato, a Palermo, sabato 3 dicembre alle 17, sulla scia del suo secondo libro, “Tutti i sapori di casa Pappagallo” (Vallardi), di cui parlerà con Clara Minissale, giornalista enogastronomica e grande esperta di cucina. L’ingresso è libero, il libro si può acquistare nei tre bookstore Flaccovio Mondadori.

"I miei nonni sono sempre stati dei giramondo, attenti e curiosi osservatori e assaggiatori delle cucine dei Paesi che visitavano. Nei miei ricordi d’infanzia ai profumi delle ricette toscane si mischiano gli odori misteriosi delle spezie, delle preparazioni insolite, delle ricette di luoghi lontani e vicini riportate a casa insieme ai souvenir e alle cartoline. Seguendo le orme di famiglia, ho inserito in questo libro le ricette della grande tradizione italiana e regionale, ma anche rivisitazioni, preparazioni, piatti tipici che vanno dalla Grecia al Perù alla Libia in cui riscoprirete pesce, carne e verdure in golosità sorprendenti ma sempre all’insegna della cucina di casa" spiega Luca Pappagallo.

E’ il 2021 e da Casa Pappagallo, tra i più importanti canali YouTube/Facebook e Instagram, punto di riferimento della cucina in Italia, nasce il primo libro di Luca, ovvero “Benvenuti a Casa Pappagallo. Oltre 150 ricette golose per portare la gioia in tavola”. Antipasti, zuppe, sontuosi primi, secondi eccezionali, contorni, piatti unici e dolci meravigliosi, compongono un ricettario all'insegna della genuinità e dei sapori, un golosario per tutti gli amanti della buona cucina di casa. Questo secondo volume “Tutti i sapori di casa Pappagallo” è invece un invito a sedersi a tavola con le persone più care per riscoprire piatti, profumi e storie d’infanzia, e li combina - grazie anche ai nonni che l’hanno iniziato fin da piccolo alle cucine. Dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano, l’amatriciana sbagliata, il panbrioche, la portokalopita greca e mille sughi e paste. Il cuciniere curioso riconferma il suo talento per una cucina succulenta e alla portata di tutti.

Luca Pappagallo, 55 anni, è tra i più seguiti e amati cuochi del web: i like fioccano mentre spadella dalla sua abitazione di Arcidosso, in provincia di Grosseto. Luca è un pioniere della rete: nel 1999 ha fondato Cookaround, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Nel 2019 nasce Casa Pappagallo, canale YouTube/Facebook e Instagram, che in un paio d’anni diventa uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con migliaia di follower. L’anno scorso Luca ha pubblicato il suo primo libro di ricette, “Benvenuti a Casa Pappagallo” (Vallardi) e un mese fa, il secondo “Tutti i sapori di casa Pappagallo. Ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato“, sempre con Vallardi.