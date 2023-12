Al Radici piccolo nuseo della natura Tobia Savoca presenta il suo ultimo saggio

Dopo la partecipatissima presentazione del 9 dicembre presso Parentesi Letteraria, Tobia Savoca, autore del saggio edito da Diogene Multimedia, continua il tour delle presentazioni con un altro appuntamento a Palermo da non perdere. Il 23 dicembre alle 18:30 da Radici Piccolo Museo della Natura, via Gagini 23, dialogherà con Alessandra Cardaci e Omezzine Khelifa.

L’autore analizza il fenomeno del complottismo che abbiamo visto tornare in auge negli ultimi anni tra guerre e pandemia. Evitando di ridicolizzare quelli che vengono definiti ‘complottisti’, Savoca ritiene che il fact-checking sia inutile e controproducente. Nel suo saggio spiega invece quali sono le radici sociali, economiche e politiche della diffusione delle teorie del complotto.

Tra occulti piani per dominare il mondo e nascondere la verità, il libro fornisce a tutti uno strumento per imparare a decodificare le teorie del complotto come narrazioni diversive che non permettono il cambiamento, sia perché deviano i conflitti reali in racconti fantastici, sia perché l'etichetta mediatica di ‘complottista’ serve a screditare anche critiche legittime al potere.

Tobia Savoca, palermitano, laureato in Italia in Lettere e Giurisprudenza e in Francia in Storia, insegna attualmente all’estero. Scrive di attualità, storia, politica ed educazione per alcune riviste e agenzie italiane e internazionali (Jacobin Italia, Machina DeriveApprodi, Pressenza). Ha già scritto diversi articoli sull’argomento e svolto vari seminari nelle scuole palermitane e in diverse associazioni. Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche e online. Per ulteriori informazioni la pagina instagram collegata al progetto: @complottanza.