Libri al Cervantes: Tina Modotti ed Elsa Morante, storia di un'amicizia tra donne

Sono donne forti, rivoluzionarie e appassionate. Sono loro le protagoniste del libro "Tina Modotti. Fuoco che non muore" di Gabriella Ebano che verrà presentato martedì 6 ottobre alle ore 17:00 presso la sede dell’Instituto Cervantes di Palermo, in via Argenteria Nuova n. 33.

Fotografia e letteratura, scenari post-bellici e amicizia, sono questi i binomi che si alternano nel romanzo in cui verità storiche si intrecciano con la finzione narrativa per raccontare la vita di Tina Modotti, una delle più grandi fotografe del XX secolo morta nel 1942 a soli 46 anni in circostanze misteriose a Città del Messico. L'impegno sociale di Tina Modotti si dipana nelle pagine del libro valorizzando soprattutto questo aspetto umano che portò la fotografa, quando stava per finire la guerra civile spagnola, a coordinare un'operazione umanitaria per far adottare gli orfani della guerra civile da famiglie messicane salvando, in questo modo, la vita a molti di quei bambini. Per questo enorme sforzo umano e sociale Tina Modotti, in Europa, decise di non fotografare nulla ma di impegnarsi maggiormente nel campo del sociale. A chi le chiedesse perché aveva abbandonato la macchina fotografica rispondeva: "Io non posso fare due lavori contemporaneamente e bene".

Sullo sfondo della Roma del secondo dopoguerra, il romanzo racconta la straordinaria amicizia tra due donne con un percorso umano e artistico ricco ma spesso tormentato: Tina Modotti ed Elsa Morante. Accomunate da una vita avventurosa e anticonvenzionale, le due donne hanno primeggiato in fotografia e in letteratura mostrando del talento fuori dal comune. La scelta di raccontare la vita di queste due donne, focalizzandosi in particolare sulla fotografa Tina Modotti, è nata così per Gabriella Ebano, autrice del romanzo: "Dentro di me convivono due parti, l'amore e la passione per la foto e la letteratura. Tina Modotti per me è sempre stato un riferimento imprescindibile. Una figura che ho sempre ammirato anche per la sua storia personale di impegno sociale oltre che per il suo contributo fotografico che si è concentrato molto nella storia dei suoi sette anni vissuti in Messico. Tina Modotti è stata visionaria perché si era già dedicata, negli anni 30, a qualcosa che non esisteva ancora: la fotografia sociale".

L'instituto Cervantes è lieto di ospitare nella propria sede storica, all'interno della Chiesa S. Eulalia dei Catalani in via Argenteria Nuova n. 33 a Palermo, l'autrice del romanzo Gabriella Ebano che sarà presentata dalla professoressa dell’Università degli Studi di Palermo Giovanna Minardi. L'evento è realizzato grazie anche alla collaborazione con la Cattedra di Letterature Ispano-americane dell'Università degli Studi di Palermo. Per partecipare all'evento gratuito è necessario prenotarsi inviando una mail. L’accesso alla conferenza è consentito solo a persone munite di mascherina correttamente posizionata. Bisognerà mantenere la distanza di sicurezza e disinfettare le mani con gel alcolico fornito all'ingresso. I partecipanti dovranno firmare un'autodichiarazione sullo stato di salute.