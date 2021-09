"La terra degli Dei", Sara Favarò presenta il suo libro a Vicari e Misilmeri

“La Terra degli Dei”, 70° libro della scrittrice Sara Favarò, sarà presentato lunedì 6 a Vicari e martedì 7 a Misilmeri, entrambi comuni della Provincia di Palermo.

L'incontro di Vicari di giorno 6, alle ore 17,30, è organizzato dal Comune e dalla locale Pro Loco. Dopo i saluti del Sindaco Antonio Miceli, ci sarà l’intervento dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Alberto Samonà, autore della prefazione al libro, la presentazione del testo sarà a cura della giornalista Marianna La Barbera, in scaletta anche la partecipazione del chitarrista Ferdinando Moncada e la presenza di Sara Favarò. Sede dell'evento è l’antico Palazzo Pecoraro Maggi in Via Dante Alighieri, 18, dove sarà anche offerto un rinfresco a base di “passa volanti”, il dolce di mandorla tipico di Vicari.

L’incontro di Misilmeri di giorno 7, alle ore 21,00, è organizzato dalla Biblioteca Comunale del paese. Dopo i saluti del Sindaco Rosario Rizzolo, ci sarà l’intervento del direttore della Biblioteca Enrico Venturini, la presentazione dei contenuti del testo sarà fatta dalla giornalista Marianna La Barbera. Seguirà la lettura di alcuni brani tratti dal testo della Favarò, a cura della professoressa Anna Rita Pinsino e dell'attore Gaetano Martorana. Interverranno, inoltre, il chitarrista Francesco Maria Martorana e l’Autrice.

Il libro è pubblicato da Di Girolamo ed è inserito nella collana editoriale “Promemoria” che vede la presenza di altri nove libri dell'autrice su temi che spaziano nell’ambito della tradizione popolare siciliana, dai proverbi, ai modi di dire, dalle preghiere popolari alle filastrocche, dalle favole alle minchiate, dalle conte ai “cunti”, la copertina è di Tiziana Crivello. “La Terra degli Dei”, il cui sottotitolo è “Miti e Divinità Siciliani”, oltre alla prefazione di Alberto Samonà, ha l’introduzione di Franco Favarò, studioso di storia dell'esoterismo occidentale.

