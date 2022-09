"Teo, viaggio di un marinaio": il tema del fine vita in una storia illustrata

La Samot è lieta di presentare "Teo, viaggio di un marinaio", una storia illustrata che, attraverso colori vivaci e morbide linee, ricorda al lettore che la vita è un meraviglioso viaggio da vivere intensamente in ogni suo momento. Il progetto, nato dalla collaborazione con la Scuola del fumetto di Palermo, intende coinvolgere i giovani sul delicato problema del fine vita. Il linguaggio dell'illustrazione è stato scelto per evocare contenuti emotivi accompagnando il lettore alla riscoperta dell'immenso valore delle cure palliative. La presentazione avrà luogo il 30 settembre, ore 18, all’Auditorium San Mattia au Crociferi di via Torremuzza 18. Introduce il dibattito Giorgio Trizzino. Intervengono Dario De Lisi e Marta De Angelis. Modera Tania Piccione. Ingresso libero.