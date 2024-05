"Storia incredibile dell'uomo con tre gambe": la presentazione del libro alla Feltrinelli

Mercoledì 8 maggio, alle 18.30, alla libreria Feltrinelli di via Cavour 133, appuntamento con la presentazione del libro “Storia incredibile dell’uomo con tre gambe” (Minimum Fax). L’autore dialogherà con la scrittrice Stefania Auci. Modera l’incontro Francesco Sicilia, giornalista di PalermoToday.

Una storia tra Sicilia e Stati Uniti Francesco Lentini nasce con tre gambe, quattro piedi, sedici dita e due genitali, in una Sicilia di fine Ottocento dove la sua vita si prospetta misera e inevitabilmente destinata alla vergogna. Finché a nove anni l’incontro con un impresario gli cambia la vita: Francesco diventa Frank e si trasferisce negli Stati Uniti, dove la sua "mostruosità" diventa una "meraviglia" per tutti gli avventori dei circhi, delle fiere e dei freak show.

E' l’inizio di una carriera straordinaria, che l’autore ci racconta partendo da interviste, documenti originali e ricerche negli archivi dei giornali americani degli ultimi centotrent’anni. È una storia di immigrazione e di riscatto ma anche di diversità, che si intreccia con l’ascesa e il declino dei controversi spettacoli in cui venivano esibite persone dall’aspetto insolito o con disabilità fisiche. Sullo sfondo, tra le grandi città e l’immensa provincia, scorre mezzo secolo di storia americana.

Storia incredibile dell’uomo con tre gambe è una biografia sotto forma di romanzo e un inno di affascinante leggerezza alle vite storte e laterali che, proprio perché perennemente sospinte verso i margini, hanno il potere di donarci una prospettiva inedita sul mondo. L’autore Alberto Giuffrè è nato a Palermo e vive a Milano, dove lavora per Sky Tg24. Ha scritto per il Corriere della Sera e per il canale viaggi del Sole 24 Ore. Ha pubblicato Un’altra America. Viaggio nelle città "italiane" degli Stati Uniti (Marsilio 2016) e A sua insaputa. Autobiografia non autorizzata della Seconda Repubblica (con Filippo Maria Battaglia, Castelvecchi 2013).