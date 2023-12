"Sono io che vi chiamo", Giampiero Montanti presenta il suo libro al monastero di Santa Caterina

Mercoledì 5 dicembre alle ore 18 sarà presentato il libro "Sono io che vi chiamo", il romanzo di Giampiero Montanti. Appuntamento al monastero di Santa Caterina d'Alessandria. Dialoga con l'autore Giovanni Pontillo, letture Ornella Fulco, interventi musicali Claudio Terzo.

Trapani 1955: Giorgio Mariani abbandona la moglie e un figlio ancora bambino, Attilio, per fuggire insieme a una ragazza molto più giovane di lui, Eleonora Santini (Nora), senza più tornare indietro. L’eco di questo scandalo ha influenzato almeno due generazioni, tramandando l’odio per i due amanti.

Palermo 2013: Nora torna in Sicilia per raccontare la propria versione dei fatti ad Anna e Saverio, figli di Attilio, e alla loro amica Lucia. Il desiderio dell’anziana donna è ripristinare la verità e rendere giustizia a tutte le persone coinvolte nella storia. Saverio, Anna e Lucia scopriranno dal racconto crudo e sofferto di Nora cosa realmente li lega, attraverso una serie di incroci impensati, rivivranno sotto una nuova luce la loro stessa vita e dovranno decidere se crederle o meno.

Il racconto muove da una Sicilia ricca di scenari incantevoli, Valderice, Trapani, Palermo con un toccante viaggio nella clausura del Monastero di santa Caterina, per giungere a Genova e Buenos Aires. Il continuo confronto tra i diversi piani temporali costruisce un intreccio vivido che mantiene il sapore dell’antico pur convivendo con la contemporaneità. I personaggi prendono vita sulle pagine man mano che il racconto avanza, le loro emozionanti storie rivelano un concatenarsi di eventi che rendono il romanzo circolare, compiuto, coinvolgendo il lettore fino alla fine.

Giampiero Montanti è nato a Trapani, dove vive, nel 1965. Lavora da oltre trent’anni per banca MPS. Nuotatore master, oltre alla piscina, ha un rapporto viscerale con il mare. Ha scritto e interpretato in scena la narrazione di alcuni spettacoli di danza contemporanea, in collaborazione con la Mono Dance Company. Nel 2022 ha pubblicato la raccolta di racconti Scritto sulla pelle e altre storie umane, riunendo alcuni dei post apparsi sulla pagina facebook @ilmondodigiamp e la pagina Instagram @giampieromont. Simbiosi, uno dei racconti della raccolta è stato finalista al premio nazionale di narrativa Natale Patti (2020). Questo è il suo primo romanzo.