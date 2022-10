"Sognatori di speranza", a Gangi la presentazione del libro a cura di Roberto Franco

“Sognatori di Speranza. Vivere in Assisi, un viaggio oltre la Storia” sarà presentato venerdì 14 ottobre alle ore 18, a Gangi, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate è il libro curato da Roberto Franco, scritto da otto autori ed edito da Bonanno Editore.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del comune di Gangi Giuseppe Ferrarello, dell’assessore alla cultura del Comune di Assisi Veronica Cavalluccio, del Vescovo della diocesi di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante, del ministro provinciale dei Frati Minori di Sicilia Antonino Catalfamo e del parroco delle parrocchie San Nicolò e San Cataldo Giuseppe Amato, sono previsti gli interventi del curatore del testo Roberto Franco e degli autori Antonella Ballacchino, Maria Piera Franco, fra Alberto Maria Marangolo, Francesco Paolo Pinello, Maria Rosaria Restivo, Salvatore Giovanni Loforte e Giusi Patti. Modera Alfonso Lo Cascio presidente regionale Bcsicilia.

L’iniziativa è promossa, con la collaborazione del Comune di Gangi, dal Centro studi Francescani Medievali, dai Frati Minori di Sicilia e dall’associazione Vivere in Assisi. Il libro curato dal presidente del Centro Studi Francescani e Medievali, Roberto Franco, è un viaggio attraverso il racconto di 8 autori e narra la straordinaria storia di Vivere in Assisi, rievocazione francescana e medievale unica nel suo genere, ormai riconosciuta come uno degli eventi più affascinanti e coinvolgenti d’Italia. Una kermesse biennale che si ripete da oltre 20 anni con un suo format innovativo, un connubio tra arte, teatro e musica. Una straordinaria scenografia teatrale, plasticamente modellata da musiche, luci e voci. Al centro della rappresentazione il fascino dell'architettura del borgo montano madonita che per la sua struttura somiglia ad un naturale presepe che per l’occasione assume l' aspetto di un vero e proprio teatro all' aperto.

San Francesco d’Assisi rivive così, insieme alla cultura del suo tempo, tra le pagine del libro. Un cammino intriso di spiritualità e di storia che scavalca i secoli. Un volume appassionante come un romanzo e memorabile come il più desiderato dei viaggi, il viaggio di sognatori tenaci, custodi di emozioni intense e potenti, ogni volta ineguagliabili.