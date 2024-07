"Smafiato", all'ex Chimica Arenella la presentazione del primo romanzo di Francesco Tarantino

Francesco Tarantino, dirigente sindacale della Cgil palermitana e siciliana di lungo corso, presenta "Smafiato", il suo primo romanzo. L'appuntamento è fissato per mercoledì, alle ore 18, a Villa Gentile, ex Chimica Arenella. Insieme all’autore interverranno Francesco Garufi, responsabile cultura Auser Sicilia, e Rosario Arcoleo, consigliere comunale del Pd al Comune di Palermo.

Tarantino, 68 anni, è nato all’Arenella, quartiere dove è ambientato il libro, edito da Book Sprint, che racconta della presa di distanza di Guido, il protagonista, da un ambiente segnato dalla violenza insita nella sottocultura mafiosa. Il romanzo parla anche del tema della disgregazione dei movimenti politici degli anni Settanta e Ottanta, di impegno civile, di musica, di avventure.

“Nel quartiere, una borgata sul mare di Palermo, la pressione dei mafiosi era forte – dichiara Tarantino - I ‘barroni’, il punto dove noi giovani ci davamo appuntamento, era un luogo di fronte alla parrocchia, il limite oltre il quale c’erano le case popolari. Una zona di confine simbolico tra il bene e il male, dove si veniva a conoscenza dei fatti di mafia, si facevano incontri, si parlava. In quelle circostanze - continua l'autore - si poteva venire a contatto con situazioni sia negative che positive. E le scelte in una direzione o nell’altra dipendevano dai propri condizionamenti culturali, in un processo di maturazione che durava mesi ma anche anni. Ho visto tanti miei amici cedere, rimanere invischiati, fare le scelte sbagliate. Erano gli anni del caso Moro, dell’uccisione di Peppino Impastato, delle lotte del proletariato. Le nostre ambizioni di rivoluzionari, furono messe a dura prova”.

Guido acquisisce col tempo la consapevolezza delle ingiustizie sociali, è impegnato nel lavoro di sindacalista e recide i legami pericolosi. Ma il quartiere non dimentica le sue origini e le sue ingombranti amicizie. Da qui il termine “smafiato”.

“Indica uno che se ne è uscito. Un neologismo che ho scelto come titolo perché mi piaceva sia il suono che - prosegue l'autore – l’azione che indica. Guido, nel romanzo, viene raggiunto un giorno alle giostrine del giardino Inglese da un mafiosetto del quartiere suo amico d'infanzia che gli intima di stare attento. "Tu credi di essere smafiato ma non ne uscirai mai. E’ come essere stati in una friggitoria, resterai sempre impregnato dell’odore di frittura”. Ho imparato a riconoscere quegli ingranaggi con tanti miei amici che sono passati dall’altra parte della barricata. Perché Guido no? Perché è rimasto smafiato? Ho trasferito su di lui i miei pensieri e i miei dubbi. Lui aveva una cultura diversa. E compiendo il suo percorso di emancipazione attraverso l'impegno sindacale si è tirato fuori del tutto da quel clima e da quell’ambiente”.