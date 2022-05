"La sindrome della torre pisana", alla biblioteca centrale il nuovo libro di Rossana Dongarrà

Prima presentazione a Palermo del nuovo libro di Rossana Dongarrà, "La sindrome della torre pisana" (Dario Flaccovio), giovedì 26 maggio, alle 17, alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (via Vittorio Emanuele, 429). Saluti del direttore della biblioteca regionale Bombace, Carlo Pastena. Dialoga con l'autrice la giornalista di "Repubblica" Paola Pottino.

Dopo il suo fortunato romanzo "Lo strano caso del Caravaggio scomparso", Rossana Dongarrà torna a narrare storie di insoliti eventi intrecciati a furti d'arte, stavolta riferiti al maestro Guttuso. Nel nuovo romanzo "La sindrome della torre pisana" tutto inizia con una caduta, quella di Antonio Mercurio, avvenuta per caso.Il caso a volte cambia il corso delle cose, delle vite, degli eventi, che, altrimenti, fluirebbero in modo completamente diverso. E proprio "casus", la cui traduzione letterale è "caduta", è un termine quanto mai appropriato per descrivere la storia di Antonio.

La sua "caduta" dallo scooter, avvenuta per "caso", provoca una collegata quanto inaspettata "caduta" di fenomeni e circostanze che non si sarebbero mai verificati se il corso della sua vita fosse fluito come di consueto, se il ritmo delle sue giornate non si fosse interrotto. A voler considerare il caso come un insieme di coincidenze significative, non c'è dubbio che la lunga convalescenza, la strana donna che lo osserva da dietro i vetri della palazzina di fronte e la notizia del furto di uno dei quadri più significativi di Guttuso siano tutti elementi che un filo sottile collega nella giusta corrispondenza. Una di quelle corrispondenze che possono finalmente "increspare le acque" della vita di Antonio, anche se in certe situazioni ci si trova inaspettatamente immersi in acque difficili e non si sa esattamente se basti solo nuotare.

L'autrice

Rossana Dongarrà è nata e vive a Palermo. Ha scritto Il pranzo della Domenica, un libro di ricette, storie e leggende intorno alla cultura gastronomica siciliana, pubblicato per contribuire all'azione di soccorso medico umanitario di Medici senza Frontiere. Con Dario Flaccovio Editore ha già pubblicato "Lo strano caso del Caravaggio scomparso".