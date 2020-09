"Sicile" sbarca alla Mondadori: la presentazione del libro a piazzetta Bagnasco

“Sicile”, il nuovo libro di Serena Marotta, pubblicato dalla casa editrice “Informazione libera”, sarà presentato da Mondadori in piazzetta Bagnasco, a Palermo, mercoledì 16 settembre alle 18. Dialogherà con l’autrice Giovanni Montesanto della Mondadori di via Villareale numero 25. Curerà le letture l’insegnante Concetta Mattina. Si tratta di un racconto, dove la giornalista e scrittrice palermitana, alterna fantasia a momenti autobiografici, passando in rassegna alcuni luoghi della sua Palermo, simbolo della sua infanzia e dell’adolescenza.

Niger è un genio informatico siciliano. Ha dato vita ad un software che si chiama Sicile, una musa delle parole, che ha sembianze di donna albero e che riesce a leggere nel pensiero e a tradurre in parole e a mettere in fila intere pagine in un secondo. Niger ha il cuore grande, un amico a quattro zampe e la passione per il mare. Un luogo che affascina, che incuriosisce, custode di tanti segreti. Tra le sue passioni: la musica, Palermo, sua città d’origine, che ama visitare di tanto in tanto e spezzare così la sua solitudine. Niger ci condurrà nel mondo digitale e in quello reale, fatto anche di teatri, monumenti, vicoli e leggende della sua terra.

Serena Marotta, classe 1976, è una giornalista palermitana. È laureata il Giornalismo ed è autrice di “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi” e del romanzo “I sensi. Uomini di un certo tipo”. Ha collaborato con “Il Giornale di Sicilia” e “La Repubblica”. Oggi scrive per alcune testate online. Cura diversi uffici stampa di alcune case editrici ed è direttore responsabile del giornale online “Radio Off”.

Gallery