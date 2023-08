"Sia luce!", la presentazione del libro di Angela Maria Lupo a Borgo Parrini

La giornata di mercoledì 30 agosto 2023 sarà segnata da un evento eccezionale al quale tutti sono invitati a partecipare. Nel “Caffè letterario” di Borgo Parrini (Partinico, PA), alle ore 17 sarà presentato il libro «Sia luce!». Itinerario biblico-teologico dalle tenebre alla luce, di sr Angela Maria Lupo, edito da Edizioni OCD, 2023. Il libro risponderà a domande di senso e di felicità che albergano nel cuore di ognuno.

Giuseppe Gaglio, artista e ideatore della rinascita di Borgo Parrini, ha caldeggiato tale momento nel quale interverranno: Don Francesco Amante, la dott.ssa Rossella Covello, l'artista e poeta Giovanna Fileccia e la dott.ssa Caterina Vitale; alla fine prenderà la parola l’autrice del libro, sr Angela Maria Lupo, Professoressa Ordinaria di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Urbaniana (Roma). Modererà l’incontro la prof.ssa Maria Rita Letizia Vescovo. Alcuni brani musicali ad opera della cantante Grazia Buffa immetteranno i partecipanti nella tematica che sarà discussa e, certamente, alimenteranno il desiderio di poter diventare ciò che ognuno è già nel profondo: Luce.

L’invito fondamentale che sarà offerto a tutti è di non seguire luci false e sfolgoranti che abbagliano e sono estranee alla condizione umana. L’autrice invita a non perdere di vista la Luce vera che è venuta nel mondo e che ha definitivamente rischiarato tutte le nostre tenebre: Cristo Gesù. Alla sua luce vediamo la luce... Ma cosa ci impedisce di essere Luce? Il messaggio dell’autrice è quello di propagare l’Amore lì dove c’è tenebra e oscurità, divisione e malessere, in modo che la Luce divina si irradi al mondo intero.