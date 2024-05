"Sconfinate", la presentazione del libro di Stefano Galieni al bar Pickwick

Venerdì 10 maggio presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà la presentazione del libro "Sconfinate" di Stefano Galieni alla presenza dell'autore. Un viaggio in una parte del Paese, poco conosciuta. 18 storie intergenerazionali di donne, nate nei diversi continenti o in Italia ma con background migratorio, accomunate da una particolarità. Svolgono già, o aspirano a farlo, professioni, attività, culturali, sociali e politiche che modificano il presente. Intervengono nella realtà con determinazione e progettualità tali da smentire gli stereotipi con cui spesso si è narrata l’emigrazione, soprattutto femminile. Donne che non hanno accettato la subalternità, le discriminazioni di genere, di classe, di razza, donne sconfinate, perché rifiutano di farsi chiudere in categorie, o in limiti spazio temporali. Donne che rappresentano un’eccezione rispetto alle tante, migranti o meno, sottoposte allo sfruttamento e al patriarcato. Donne raccontate con lo sguardo di un uomo che ha provato ad ascoltare e imparare. Stefano Galieni vive a Roma, giornalista pubblicista e dirigente nazionale di Rifondazione Comunista. Da quasi 35 anni impegnato come attivista antirazzista in movimenti e associazioni. Coautore nel 2002 di Frontiera Italia (Ed, Città Aperta) con Antonella Patete, di “Mai più” (Left edizioni, 2019) con Yasmine Accardo e sempre per lo stesso editore di “Sconfinate”, settembre 2023. Collabora attualmente con Left e Transform Italia, è Presidente di ADIF (Associazione Diritti e Frontiere).