"Scatole parlanti", Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra presentano il loro libro a Cefalù

“Cefalux - Ciò che l’eterno unisce il tempo non può separare”, è il libro di Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra edito da Scatole parlanti che viene presentato il 5 maggio alle 18.30 a Cefalù allo Spazio Eventi, Bastione di Piazza Crispi 13. Un libro scritto a quattro mani dagli autori (un docente alla Lumsa e un dirigente medico del Giglio) che racconta una storia d’amore ambientata nella cittadina normanna in provincia di Palermo. La presentazione sarà accompagnata dagli intermezzi eseguiti da Salvatore La Carrubba, di professione medico internista ma con la passione della musica.

Sinossi

L’amore autentico non è conoscenza ma riconoscimento, lo si vive dentro e non ci si può sbagliare. Tra pandemie e malanni, amici e amanti, gli autori raccontano due storie intrecciate, che, nel corso di una estate a Cefalù, si svolgono in epoche diverse, su binari paralleli che però s’incrociano in un non tempo e non luogo dove tutto è possibile.

Gli autori

Pietro Virgadamo è nato a Palermo nel 1981. È professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l’Università “Lumsa” di Palermo. Dirige due master in Food & Wine Management e in Fashion & Luxury Management e insegna diritto civile in corsi di preparazione post laurea per le professioni legali. È impegnato nelle attività formative e di orientamento nelle scuole di tutta Italia.

Emanuele Sinagra è nato a Palermo nel 1983. È attualmente dirigente medico presso l’UOS di gastroenterologia ed endoscopia digestiva della Fondazione Istituto “G. Giglio” di Cefalù. Nel 2016 ha acquisito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie chirurgiche e medicina rigenerativa presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato nel 2009, con La Zisa, M, la lettera maledetta e, nel 2021, Il ritorno di Ebenezer, ovvero il Natale ai tempi dell’egoismo.