"Prete pedofilo si diventa", presentazione libro scandalo dell'ex Don Sante Sguotti

Di pedofilia del clero in Italia è meglio non parlarne. I casi sono sempre più numerosi, come in tanti altri Paesi del Mondo, ma sembra esserci intorno al tema una strana congiura del silenzio.

A rompere questo colpevole e devoto silenzio dei media ci pensa adesso l’ex prete Sante Sguotti con il suo documentato e provocatorio libro scandalo, “Prete pedofilo si diventa. Pedofilia e celibato nella Chiesa di papa Francesco” (prefazione di Don Franco Barbero), che sarà presentato venerdì 21 ottobre, alle ore 17:00, nei locali della Chiesa Biblica Battista di Palermo, in via Houel 23. Ne discuteranno: il pastore della comunità battista, Joshua Leib; il giornalista specializzato in informazione religiosa, Davide Romano; l’ex diplomatico americano e coordinatrice della comunità cristiana La Compagnia del Vangelo, Anna Lane.