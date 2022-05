Presentazione del libro "Scambiarsi le arti" di Anna Castelli e Franco La Cecla a Palazzo Butera

Venerdì 3 giugno alle 18.00 gli autori Anna Castelli e Franco La Cecla presenteranno il loro nuovo libro “Scambiarsi le arti” a Palazzo Butera.

Negli ultimi decenni l’incontro tra arte e antropologia è diventato sempre più intenso e i due campi si sono ritrovati a condividere metodi e pratiche. L’antropologia ha interrogato l’arte rispetto alle forze creative presenti in culture diverse dalla nostra e l’arte è rimasta impigliata nel metodo di ricerca, spesso si è trasformata nella ricerca stessa come forma d’arte. Questo incontro, lontano dall’essere solo una curiosità reciproca, ha contribuito a rivoluzionare pratiche che sembravano scontate: il museo anzitutto - messo in discussione radicalmente come un’eccezione occidentale - le collezioni, le classificazioni, il ruolo del pubblico. Una storica dell’arte e un antropologo ci raccontano questo sconvolgimento come una storia ricca di personaggi - artisti diventati antropologi e antropologi che si sono fatti artisti - oggetti, aneddoti, biografie, testi, dando vita a un saggio corale dove arte e antropologia scoprono di essere affette dalla stessa urgenza.

Anna Castelli, storica dell’arte, insegna Arte e Antropologia allo Iulm di Milano. Svolge attività di ricerca sulle convergenze tra antropologia culturale e pratiche artistiche contemporanee. Ha ricevuto la borsa di studio della Fondazione Ada Ceschin e Rosanna Pilone di Zurigo, collabora con il MUSEC di Lugano. Ha coordinato workshop e residenze per artisti contemporanei. Ha curato e tradotto In India di Gary Snyder (Milieu, 2019) e Risonanze, al di là delle parole di Unni Wikan (Milieu, 2022). Con Franco La Cecla è autrice della voce Arte e Antropologia dell’Enciclopedia Treccani.

Franco La Cecla, antropologo, ha insegnato in varie università italiane e straniere. Oggi insegna Visual Anthropology alla NABA di Milano e Arte e Antropologia allo IULM di Milano. Tra i suoi libri ricordiamo Contro l’architettura (Bollati e Boringhieri, 2010), Contro l’urbanistica (Einaudi, 2015), Africa loro (Milieu, 2019), Essere amici (Einaudi, 2019), Perdersi (Meltemi, 2021), Tradire i sentimenti. Rossori, lacrime, imbarazzi(Einaudi, 2022). La sua raccolta di poesie La terra negli occhi (Interno Poesia, 2020) ha ricevuto la menzione speciale al Premio Camaiore 2020. È autore del documentario In altro mare (2009) che ha vinto il premio Coast Culture del San Francisco Ocean Film Festival. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.