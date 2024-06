Festino di Santa Rosalia visto da Salvo Piparo, alla Libreria Nuova Ipsa la presentazione di "400anni"

Sarà presentato il 13 giugno, nella Libreria Nuova Ipsa, il nuovo libro di Salvo Piparo “400Anni - Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro” (Dario Flaccovio Editore). L’appuntamento è per le ore 18:30. Insieme all’autore dialogheranno Isidoro Farina, Gino Pantaleone e Monica Scibona.



“Questo volume - spiega l’autore - raccoglie le mie storie aggrovigliate, inturciuniate, per raccontare il sentimento pop dei palermitani, la quacina bianca che incolla i ricordi di me bambino, mentre guardo i fuochi d’artificio alla fine dell’ennesimo trionfale Festino del 14 luglio a Palermo. Tutti noi siamo passati da quei coppi di calia e semenza, tutti abbiamo camminato lungo il Cassaro con la canottiera sudata fino ad arrivare ai Quattro Canti, con la paura di rimanere schiacciati tra la folla. E chi non ha aspettato la fine della masculiata dei fuochi d’artificio, alle due di notte, al Foro Italico di Palermo?”



Piparo, con “400Anni”, punta invece a raccontare quello che Rosalia non ha fatto, quello che non ha visto. E il racconto della sua infanzia si intreccia con il racconto collettivo della città che dal 1624 celebra la sua Patrona.



400A: cosa significa?

“400A non è la metà di 800A, la nota esclamazione siciliana, il bisillabo trasformato con ironia e irriverenza per imbrattare mura e strade: 400A è l’abbreviazione di 400 Anni” spiega Piparo.

L’autore

Salvo Piparo racconta la Sicilia, le sue storie di vita e leggende popolari attraverso la tecnica del Cunto. Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo, con il suo entusiasmo e la sua forza è l’espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada siciliani, maestri indiscussi dell’arte del saper vivere, attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo. Con Dario Flaccovio ha pubblicato Lo Scordabolario (2020).