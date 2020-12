Libreria Macaione, incontro "spazio cultura social" con il firmacopie di Lorenzo Matassa

Sabato 12 dicembre dalle ore 18 sino alle ore 19:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie Lorenzo Matassa. In libreria sarà disponibile il suo ultimo libro "Saggezza esiste" pubblicato da Arti Grafiche Palermitane Edizioni.

L'opera editoriale è una raccolta di pensieri ed aforismi. Un padre - nell'avvicinarsi della maggiore età della figlia - si chiede quale regalo intellettivo possa donarle. Quel padre comprende che le nuove generazioni hanno fatto della sintesi la loro misura. I social e le loro regole sono, ormai, il vero strumento di comunicazione. Ed allora il genitore realizza un libro ritagliato a misura. Compone trenta tavole di argomenti e cerca di trovare, in tutte, l'elemento comune: la saggezza.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, sarà trasmesso un incontro con l'autore in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:30 sino alle ore 19:30. A dialogare con Lorenzo Matassa, in collegamento sui social, saranno: il giornalista e scrittore Lino Buscemi, l'editore Edoardo Lazzara e il libraio Nicola Macaione. Tutti i lettori che desidereranno incontrare Lorenzo Matassa, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.

Lorenzo Matassa è nato nel 1959 a Palermo, dove vive e lavora. Ha scritto quattro romanzi, Stereogramma. Il Segmento Aureo, Tra il dubbio e l'inganno, Clemendor. Ha ideato i testi letterari di due libri fotografici Sicily My Life e Le isole dell'Isola. Nell'anno 2015, ha realizzato la sceneggiatura del docu-film Terra Madre che, narrato dalla voce di Giancarlo Giannini, è stato proiettato a Milano in occasione dell'Expo per presentare la Sicilia e le sue immense bellezze. nel 2017 ha realizzato - insieme a Fabrice Moireau, uno dei grandi acquarellsti del mondo - il progetto "Sicilia, il Grand Tour" Lorenzo Matassa coltiva la speranza che le buone idee, manifestate con giuste parole, possano cambiare il mondo.