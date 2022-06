"Rubare la notte", al Kalta si presenta il libro di Pietro Scirè

Presentazione della silloge di poesie e dipinti, Rubare la notte di Pietro Scirè. Appuntamento il 4 luglio alle 19.30. Presentano l'opera Emanuela Tolomeo e Veronica Di Salvo, presso il Kalta Tennis di via Beato Angelico, 16.

"Rubare la notte" è una raccolta di poesie scritte tra ottobre 2021 e febbraio 2022, accompagnate da ventinove dipinti di Scirè: astratti simbolici caratterizzati da una continua ricerca armonica tra cromaticità e segno e lavori pittorici in cui spicca la presenza dell'elemento naturale del fuoco - principio della scintilla di vita che riscalda, che riunisce, che protegge. I versi di Scirè indagano il rapporto con la natura in tutte le sue espressioni, raccontando un cammino di tenace ricerca della bellezza e di pace interiore nel rispetto per tutto il Creato. Portatrice di un'intima spiritualità cristiana, di una fede capace di ascoltare la voce di Gesù, del Padre e degli invisibili messaggeri celesti che portano conforto anche nel silenzio più profondo e nelle più serie difficoltà, la silloge "Rubare la notte" si fa un invito alla fiducia nella certezza di un domani migliore.