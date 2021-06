"Il risveglio del gigante", Giuseppina Tesauro presenta il suo libro in streaming

Presentazione in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione del libro di Giuseppina Tesauro Il Risveglio del Gigante. Prefazione di Franco Lo Piparo. Dialogheranno in remoto con l’Autrice Giovanna Corrao, docente di Lettere presso l’Istituto comprensivo Emanuela Setti Carraro, Palermo, scrittrice e speaker radiofonica, e Domenico Figà, Dirigente Scolastico in pensione. Giuseppina Tesauro salvo nuovi Dpcm e ulteriori restrizioni imposte dal Covid-19, sarà disponibile in libreria dalle ore 17.30 alle 19.45 per il firmacopie.

Questa è la storia di un gigante che dormiva da tempo immemorabile in una foresta. Questa è la storia degli animali che un giorno lo destarono dal sonno e che, operosi, convocarono altri animali per liberare il suo corpo dalle catene che la natura aveva creato su di esso. Questa è la storia di altre creature malvagie e furbe che, obbedendo al volere di capi corrotti e prepotenti, invece decisero che il gigante non doveva svegliarsi. Con Il risveglio del gigante Giuseppina Tesauro racconta, nella perfetta forma di una favola, i vizi e le virtù dell’umanità intera. La storia narrata diviene metafora del mondo: ci sono gli uomini di volontà, gli scettici, i saggi e i creduloni. Ci sono i potenti, astuti e malvagi che, per i loro fini biechi, assoldano avidi aguzzini che, per raggiungere i loro torbidi obiettivi, non esitano a ricorrere al ricatto e alla calunnia. In un mondo governato da un potere corrotto e sinistro, perché il risveglio di un gigante dormiente dovrebbe rappresentare una minaccia? Chi è dunque questo gigante?

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...