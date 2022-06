"Rinascimento europeo", l'ultimo libro di Gianni Cuperlo al Cre.Zi Plus

Sabato 4 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa con Gianni Cuperlo per parlare di Europa e di “rinascimento europeo”. “Un libro di pensiero e di azione, una ponderata riflessione sulla natura e sul percorso dell’Europa unita che vuole essere anche un invito rivolto in primis alla sinistra affinchè riprenda in mano le redini di questa entusiasmante e contraddittoria avventura per condurla verso un domani di accoglienza, progresso e uguaglianza”. Questo, in sintesi, il senso di “Rinascimento Europeo” l’ultimo libro di Gianni Cuperlo, che ispirerà il dibattito in programma alle 11 di sabato 4 giugno al Crezi.plus, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

"In un momento storico in cui nazionalismi e guerra tornano con prepotenza alle porte e dentro l’Europa - afferma Valentina Chinnici, candidata al consiglio comunale di Palermo - è nostro dovere tornare a confrontarsi sul senso dell’Unione Europea sul rilancio di un sogno di Pace e unità nelle differenze con una delle menti più lucide e capaci di visione e di pensiero complesso come Gianni Cuperlo". Un appuntamento atteso da molti che offrirà l’opportunità preziosa di dialogare con lo stesso Cuperlo, insieme al candidato sindaco di Palermo, Franco Miceli, Valentina Chinnici, Ottavio Navarra, Massimo Ingiaimo e Roberto Zampardi.