A Casa Professa la presentazione del libro dedicato al rapporto tra esercizi spirituali e arte

Dimostrare che nella Chiesa del Gesù di Casa Professa è rintracciabile e presente il percorso di Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola, nascosto negli ultimi 300 anni.

Con questo fine nasce “Esercizi Spirituali nell’arte della Chiesa del Gesù di Casa Professa a Palermo”, il libro che sarà presentato l’otto aprile alle 18 nella chiesa di Casa Professa, in piazza Casa Professa. L’obiettivo è dimostrare, dopo un oblio di 300 anni, che gli studi della Chiesa di Casa Professa abbiano al centro gli esercizi spirituali. Con l’espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia non si è mai più considerata e studiata la possibilità che i componenti della Compagnia di Gesù del Seicento e del Settecento si siano serviti dell’arte per proporre gli esercizi spirituali al popolo.

Diviso in sette capitoli, il libro descrive parallelamente e in modo intrecciato il ruolo storico delle opere artistiche presenti nella chiesa, unite agli elementi di teologia e filosofia e al percorso degli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Ne emerge così la possibilità, per chi lo volesse, di potere fare un percorso spirituale lungo quattro settimane attraverso lo strumento dell’arte. Il testo, disponibile al costo di 18 euro, sarà venduto per l’occasione a 15 euro e sarà presentato al pubblico da tre donne: Francesca Massara, Elisabetta Gulizzi e Giusy Pellegrino.