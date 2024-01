"La ragazza Garbatella”", storia di un'emigrazione al contrario: presentazione del libro a Palermo

Dove può andare a parare un romanzo che inizia con un abito della sposa in un cassonetto? L’autrice, Laura Eduati, giornalista e scrittrice vive a Padova, ha una parte della famiglia in provincia di Palermo e ambienta il suo romanzo in uno spicchio di Roma che è un pozzo di storie. Ma il suo romanzo, “La ragazza Garbatella”, pur raccontando di un’emigrazione al contrario, da Nord a Sud, e muovendosi tra Roma e Dublino, è una collezione di personaggi singolari e indimenticabili che abitano uno stesso quartiere, uno spaccato della romanità ironica e spaccona come può viverla una “aliena” del Nord. Il filo conduttore è una tormentata storia personale, una storia di lutto e di ritorno all’amore che matura guardando alla vita con gli occhi di un cane. Il volume, edito da Accento, sarà presentato il 4 gennaio alle 19 presso il caffè “Parentesi letteraria” in via Wagner 9/A a Palermo.