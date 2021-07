"Raccontare Sciascia", alla biblioteca centrale la presentazione del libro

Mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 nel chiostro della Biblioteca centrale della Regione siciliana verrà presentato il libro Raccontare Sciascia di Angelo Campanella e Giuseppe Maurizio Piscopo, Navarra Editore.

Saluti del direttore della Biblioteca Carlo Pastena. Interviene Roberto Tripodi. Saranno presenti gli autori, Angelo Campanella e Giuseppe Maurizio Piscopo. Al termine della presentazione il maestro Piscopo eseguirà alla fisarmonica il brano inedito "Tema di Regalpetra".

Un testo pensato per chi vuole approfondire aspetti nuovi e poco noti della produzione di Sciascia, ma anche per offrire strumenti per introdurre lo studio dell'autore nelle scuole. Con "Il giorno della civetta", Leonardo Sciascia è stato il primo autore a parlare di mafia in un romanzo; ma lo scrittore di Racalmuto fu molto più di questo; nelle sue opere trovano spazio i temi chiave della sicilianità e le questioni universali dell'uomo: l'essere, la morte, la memoria, l'oltre.

Il suo sguardo lucido sul mondo offre ancora oggi, a cento anni dalla sua nascita, interessanti spunti per la lettura del Contemporaneo. Gli autori analizzano gli aspetti salienti, meno conosciuti, curiosi che riguardano la vita di Sciascia e la sua vasta produzione. Il testo è articolato su grandi temi - la scuola, la mafia, la fede, il cinema, il teatro, la giustizia, le feste, i viaggi, la religiosità, la pittura, la fotografia, le speranze e i sogni dei siciliani - per fornire a tutti coloro che non lo conoscono, a cominciare dai ragazzi delle scuole, una chiave d'accesso all'opera dello scrittore, e insieme per offrire una grande quantità di spunti, aneddoti e rarità che ingolosiranno gli appassionati di Sciascia. Il testo contiene un inserto fotografico di Angelo Pitrone e un QR Code per scaricare il "Tema di Regalpetra", brano inedito di Giuseppe Maurizio Piscopo che costituisce la colonna sonora del libro.

Gli autori

Giuseppe Maurizio Piscopo (Favara 1953), maestro elementare, compositore e musicista, ha collaborato con Radio Rai Sicilia e scrive per diverse testate. Ha pubblicato tra l’altro Merica Merica viaggio verso il nuovo mondo con Salvatore Ferlita (Sciascia Editore, 2015), Sogni e Passioni (Medinova Editore, 2017), Le Avventure di Lino Panno (Qanat Editore, 2017), La maestra portava carbone con Salvatore Ferlita (Torri del vento, 2018), Il vecchio che rubava i bambini (Aulino Editore, 2019).

Angelo Campanella (Agrigento 1979) insegna Lettere nei licei. Ha pubblicato tra gli altri La lunga vita di Creonte Re (Youcanprint2011); Le avventure di Ulisse (Estero Editore 2013); Come gabbiani sull’acqua. Lampedusa tra due mondi (Estero Editore 2014, Premio Speciale “Buttitta” per la narrativa); il saggio di linguistica Toponimi agrigentino-nisseni tra cartografia e tradizione orale (Edizioni dell’Orso 2015); La scala nascosta. Il cyberbullismo nel mondo degli adolescenti (Estero Editore 2019).

