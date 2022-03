"Punto pieno", al Salinas Simonetta Agnello Hornby presenta il suo ultimo libro

Nell'agorà del Museo Salinas domenica 6 marzo alle ore 11 Simonetta Agnello Hornby presenta "Punto Pieno", edito da Feltrinelli. La scrittrice dialogherà con Caterina Greco, direttrice del Museo, raccontando del proprio rapporto con la sua terra, con il Salinas e col mondo dell’archeologia più in generale.

“Punto Pieno” è l’ultimo libro della trilogia iniziata con “Caffè amaro” e “Piano nobile”: il romanzo continua il racconto delle vicende della famiglia Sorci, seguendo le trasformazioni della Sicilia dalla seconda metà degli anni ‘50 fino ad arrivare al 1992, con la strage di Capaci. Al termine dell'incontro, spazio alle domande del pubblico e firmacopie. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, con obbligo di green pass e mascherina Ffp2.

Appuntamento sabato e domenica con le visite guidate per promuovere il dialogo interculturale. Alle 11,30 partendo dall’osservazione della statua proveniente dal museo dell’Acropoli, è prevista anche la visita “Atena ambasciatrice di scambi e dialogo: il Salinas in Grecia e il museo dell’acropoli a Palermo”: gli operatori Coopculture si focalizzeranno sul primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia rendendo il nostro Paese il primo d’Europa ad avviare un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni e del quale tutto il mondo sta parlando. Modalità di partecipazione: 5 euro per adulti più biglietto d'ingresso al sito.

Con un accordo siglato tra il Museo Archeologico di Palermo e il Museo dell’Acropoli di Atene, la Sicilia ha "restituito" alla Grecia, sotto forma di prestito pluriennale, il “Reperto Fagan”, frammento del Fregio del Partenone: si tratta molto probabilmente del piede della Dea Artemide, con una veste dai meravigliosi drappeggi.

Al momento si tratta solo di un prestito, ma la volontà della Sicilia è che il frammento possa fare definitivamente ritorno nella sua patria, e in tal senso, la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero della Cultura italiano di intraprendere un percorso che possa condurre a questo risultato. Grazie all'accordo stipulato con il Museo Archeologico Salinas, da Atene è arrivata in Sicilia una statua acefala della Dea Atena.