Dal web alle librerie: gli autori di Positivitrip presentano "Ovunque sarai nel mondo"

Positivitrip è lo pseudonimo social di Veronica Milano & Francesco Di Blanco, siciliani, che da otto anni curano un travel blog da 500 mila follower. Dopo aver viaggiato in Italia, Irlanda, Germania, Australia, Indonesia, Nepal e Giappone, la coppia – di viaggio e di vita - si è fermata un po’ per raccontare la loro storia. È nato così “Ovunque sarai nel mondo”, edito da Mondadori, il loro primo romanzo, scritto a quattro mani, che presenteranno giovedì 4 luglio, alle 18 al bookstore Mondadori Flaccovio (via Roma 270/272). Ingresso libero.

La trama

I soldi che mancano, i problemi in famiglia, un futuro in Sicilia che sembra più incerto che mai, un lavoro che non offre la possibilità di sognare, la muta consapevolezza di non poter mai diventare davvero quello che sentono di essere. Ma Francesco e Veronica riescono a trovarsi lo stesso, si capiscono e per questo promettono di sostenersi a vicenda. Decidono così di partire. Perché viaggiare è un'esperienza magica che ha il potere di allargare i confini della vita, di farci esplorare limiti, virtù, sofferenze, gioie ed emozioni che non pensavamo di contenere dentro di noi.

"Ovunque sarai nel mondo" è una storia d'amore, di viaggi e di perseveranza, che in fondo sono la stessa cosa. Una storia che parte dalla Sicilia e raggiunge la natura selvaggia del Nepal, che schiva il caos di Delhi per arrivare alla colorata spiritualità di Varanasi, che si tuffa nella frenesia di Tokyo e rimane attonita davanti alla solenne imponenza del monte Fuji, che si perde nelle isole filippine e negli eleganti rituali di Bali. Ma, soprattutto, è una storia di incontri.