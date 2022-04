"Pianeta amore", la resentazione del libro di poesie di Rosa Maria Dolcimascolo

Presentazione del libro di poesie di Rosa Maria Dolcimascolo “Pianeta Amore" Introduce e coordina Nicola Macaione. Interventi di Francesca Luzzio, Marzia Snaiderbaur e Silvio Giudice. Letture dell’Autrice. Accompagnamento musicale di Giuseppe Di Chiara e Luca Policarpo.

L'evento potrà essere seguito in doppia modalità sia in presenza all’Istituto Gramsci Cantieri Culturali della Zisa (con obbligo di mascherina ffp2 e super green pass) sia on line in diretta sulla pagina Facebook di Spazio Cultura Libreria Macaione e in differita su Youtube canale Arte Cultura Palermo Tv.

Nella coscienza di Rosa Maria Dolcimascolo vibra la natura dell’io assoluto, quel mistero che sprigiona parole, fino a mutarle in poesia, perché in certe occasioni sfugge a se stessa, pur sapendo che il poetare è stabile sul trono della sua esistenza, in quanto verità che può contraddire fino all’eternità.