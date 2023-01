Spazio Cultura Libreria Macaione: presentazione del libro di poesie di Adele Musso "F-a-m-e"

Dialogheranno con l’autrice Leonora Cupane Antonietta Greco e Gabriella Maggio. Le letture saranno a cura di Leonora Cupane. La poesia di Adele Musso è poesia di sconfinamento, mai di identità nel senso di soggettività definita, precisa, dai contorni nitidi e netti: se linee ci sono, non ci sono per tracciare, delimitare, separare, ma per non dare mai pace a chi riesce a scorgerle.

La poesia di Adele Musso è natura, paesaggio, territorio che definisce e dà respiro e vita, senza i quali le voci che affollano la sua scena poetica non potrebbero raccontare e raccontarsi ma, soprattutto, non esisterebbero. Ci sono versi indimenticabili, scolpiti nella precisione orafa delle parole, implacabili, che non danno scampo e che non si salvano, perché la vita è qualcosa di cui non si può pensare niente di più grande, che ci fa sentire inermi, fatti di vertigine e ci fa vacillare la coscienza.